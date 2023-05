... la DHL, per lo stesso peso e la stessa città di destinazione, chiede 32.rubli (378 euro). Però ...alla tariffa, si pagano anche i dazi, che dipendono dalla destinazione e si possono calcolare ......ALLA RACCOLTA BENEFICA 'IMPARA GIOCANDO' Lavica sostiene l'Associazione "Il Faro - famiglie... les Collectionneurs riunisce oggiindirizzi in ben 11 Paesi. Una community in crescita ...Dopo lo stop imposto dalla pandemia, inflazione e caro - energia stanno erodendo la capacità di spesa delle famiglie: negli ultimi due anni il potere d'acquisto dei piemontesi è diminuito dieuro per nucleo familiare con ripercussioni sui negozi di vicinato. Emerge dallo studio di Confesercenti sul futuro della distribuzione commerciale. Potere d'acquisto Nel 2023 " spiega ...

Oltre 540 strade chiuse, quasi 300 frane e 58 allagamenti in Emilia-Romagna Il Fatto Quotidiano

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, inflazione e caro-energia stanno erodendo la capacità di spesa delle famiglie: negli ultimi due anni il potere d’acquisto dei piemontesi è diminuito di oltre 540 ...il potere d’acquisto dei piemontesi è infatti diminuito di oltre 540 euro per nucleo familiare: inevitabili le ripercussioni sul tessuto dei negozi di vicinato. (newsbiella.it) Ne parlano anche altri ...