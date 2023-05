Oh dai su L' eco-talebano insulta | Del Debbio perde la calma | zittito così | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Il professor Franco Prodi viene criminalizzato, anche stasera". A Dritto e rovescio, su Rete 4, va in onda un altro duro scontro tra un esponente di Ultima Generazione, Sandro Mora, il giornalista Giuseppe Cruciani, e il fisico nonché fratello dell'ex premier Romano Prodi. Il tema, ovviamente, è quello del cambiamento climatico da legare al disastro dell'alluvione senza precedenti in Emilia Romagna. "Prodi ha la grave colpa, secondo loro, di avere una posizione diversa rispetto ai cultori dell'ambientalismo estremista - attacca Cruciani -. Lui non sostiene che non ci sono i cambiamenti climatici, non è un negazionista come dite voi, è semplicemente uno che ha molti dubbi sul fatto che l'uomo sia protagonista di questi cambiamenti e si possa influire in modo decisivo per fermare i cambiamenti climatici". "E la comunità scientifica dice una cosa diversa", lo ...