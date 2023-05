Oggi le dimissioni di Berlusconi dal San Raffaele dopo 45 giorni

- Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso nella giornata didall' ospedale San Raffaele di Milano , dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una ...- Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso nella giornata didall' ospedale San Raffaele di Milano , dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una ...Dopo 44 giorni di ricovero al San Raffaele di Milano, potrebbe lasciare l'ospedale. Ci sono 'buone probabilità' che l'ex premier possa lasciare nel primo pomeriggio l'Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia ...

Berlusconi, le dimissioni dal San Raffaele: oggi esce dall’ospedale Corriere della Sera

Dopo 44 giorni di ricovero al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi potrebbe lasciare l'ospedale oggi. Ci sono «buone probabilità» che l'ex premier possa lasciare ...Michele Casino (Forza Italia) sarà il nuovo assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, mentre Alessandro Galella (Fratelli d'Italia) passa dalle attività produttive all'agricoltura ...