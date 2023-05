“Oggi è un altro giorno” | Katia Noventa e Fiorello | la verità mai confessata

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 maggio 2023)ha vissuto svariate vite, dimostrando di potersi cimentare in tutte le carriere di suo interesse, al di fuori del mondo della moda, che l’ha di certo lanciata. Conduttrice, giornalistica e, in una fase, anche politica. Ospite diè un, ha raccontato il proprio passato a Serena Bortone, rivelando dettagli sconosciuti., giovinezza tra suore e modelle Per quanto possa suonare del tutto sorprendente, c’è stata una fase nella vita in cuiha preso in considerazione l’idea di farsi suora. Era molto giovane, ha spiegato a Serena Bortone. Frequentava la scuola delle suore e, apprezzandole e ammirandole, ha iniziato a sognare di vestire quell’abito e diventare proprio come loro. Le cose ...