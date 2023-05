Oggi 19 maggio | San Celestino V Il Papa che prese una delle decisioni più tormentate della storia

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella Divina Commedia Dante lo condanna all'inferno bollandolo come «colui che per viltade fece il gran rifiuto». Ma il gesto del monaco Pietro di Morrone, strappato dalla pace del suo eremo e messo controvoglia sulla cattedra di Pietro col nome diV, non ebbe davvero nulla di vile. Fu semmai un atto di coraggio,