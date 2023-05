... studio sonda l'associazione tra videogiochi e comportamenti alimentari Ora via a nuove ricerche 'I nostri risultati indicano che la criostimolazione è utile nel trattamento dell'- conclude ...Pur essendo l'il suo maggiore fattore di rischio l'OSAS è significativamente presente anche in soggetti normopeso. La patologia è associata alle più frequenti cause di morte (ipertensione ...... che li spinge a impiegare il doppio delle energie per, ma senza la quale si ... Se non trattata, l'ansia può portare a problemi digestivi, ipertensione,o a dipendenza da sostanze ...

Obesità, combatterla con la criostimolazione: il nuovo studio TGCOM