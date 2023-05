Nuovi primari agli Istituti Ospedalieri Bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Giro di poltrone al Policlinico San Pietro e al Policlinico San Marco, dove negli ultimi mesi sono entrati in caricaresponsabili in diverse unità e servizi. È il dottor Loris Belotti il nuovo responsabile dell’unità operativa di Oculistica del Policlinico San Pietro, subentrato al dottor Giulio Leopardi che ha guidato il reparto negli ultimi 20 anni. Da quindici anni, al Policlinico San Marco e al Policlinico San Pietro, nel corso della sua carriera, il dottor Belotti ha maturato una importante expertice in ambito chirurgico ed in particolare nella diagnosi e cura della cataratta, del glaucoma, delle maculopatie senili e diabetiche, oltre che nella chirurgia palpebrale e nei trattamenti laser per la terapia del glaucoma e delle maculopatie. Tra gli obiettivi ...