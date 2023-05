(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI -in avvicinamento all'Italia con molte nuvole che nel corso delle prossime ore porteranno le primesparse: il terzodi maggioall'insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte della penisola. È lo scenario disegnato dal Centro Meteo Italiano: occhi puntati al Nord-Ovest con accumuli anche oltre i 150 mm sul Piemonte ma precipitazioni abbondanti potrebbero interessare anche Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella prossima settimana il centro dell'alta pressione resterà ancora lontano dal Mediterraneo e per molti giorniprotagonista l'instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali specie sulle zone interne. Previsioni meteo per oggi AL NORD Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con ...

Per il pomeriggio del sabato alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma, in serata unacolpirà la provincia di Imperia per ulteriori piogge. Domenica mattina cielo ancora ...Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio , interpellato sullaattesa in Piemonte da domani sera con un peggioramento del tempo che interesserà la regione per l'intero fine ......una circolazione depressionaria all'interno del bacino del Mediterraneo centrale favorirà una... a causa della risalita di un'altraafricana, stando anche a quanto prospettano i ...

Nuova perturbazione in arrivo, sarà un weekend di piogge AGI - Agenzia Italia

Terzo weekend di maggio all'insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte della penisola. Occhi puntati al Nord-Ovest ma precipitazioni abbondanti potrebbero interessare anche Calab ...Si sta formando un nuovo ciclone che da lunedì 22 maggio dovrebbe interessare in particolare le regioni meridionali e quelle del Nord-Ovest, portando altra pioggia. Meno intenso di quello che… Leggi ...