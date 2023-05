Numeri e strategie Ecco come Ita si presenta alle nozze con Lufthansa

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) Forse per una volta, i fantasmi dell’Alitalia lasceranno spazio a un sano e giustificato ottimismo. Ita, erede di quella compagnia che per tanti anni ha simboleggiato il lato più oscuro dell’industria italiana, si preparacon. La firma, dicono i ben informati, potrebbe arrivare già la settimana prossima, giusto il tempo di limare gli ultimi dettagli e dare il tempo al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di dare un ultimo sguardocarte, dopo il tour de force dell’ultima settimana, tra il G7 in Giappone ed Eurogruppo a Bruxelles. Poi, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà fatta. E una buona fetta di capitale del vettore sorto sulle ceneri dell’Alitalia e controllata ad oggi al 100% da Tesoro, finirà in mano tedesca, nella misura del 40% in cambio di un assegno tra i 250 e i 300 milioni. ...