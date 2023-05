“Nube tossica verso l’Europa” Guerra in Ucraina | l’annuncio choc di Mosca dopo le esplosioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella notta di ieri le sirene antiaeree sono risuonate in tutta l’, anche la capitale Kiev è stata raggiunta dai bombardieri russi: a scuotere l’opinione pubblica sono le parole del segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev che durante una riunione a Syktyvkar ha annunciato che unaradioattiva si sta dirigendo. Una notizia che arriva mentre poco fa, da Hiroshima, il G7 ha ammonito sull’uso delle armi nucleari: “Le minacce di uso di armi nucleari da parte della Russia, per non parlare del loro utilizzo, sono inammissibili. >Maltempo,di Giuliacci: cosa dicono le previsioni per i prossimi giorni Per ora reazioni alle parole di Patrushev non sono arrivate. Patrushev che, prima di parlare dellaradioattiva è tornato ...

Un deposito di munizioni all'uranio impoverito inviate dall'Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una 'radioattiva' che si sta muovendo verso l'Europa. Lo ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev , citato dall'agenzia Ria Novosti. Secondo Patrushev un aumento dei ...La distruzione di queste munizioni ha generato unaradioattiva si è diretta verso l'Europa occidentale', ha affermato Patrushev, aggiungendo un aumento delle radiazioni è già stato registrato in ...Mosca afferma: "Colpito un deposito di munizioni all'uranio impoverito: unaè in arrivo verso l'Europa". Il presidente ucraino parteciperà di persona al G7 di Hiroshima , dove vengono ...

Ucraina ultime notizie. Leader G7 uniti nell’imporre sanzioni coordinate alla Russia Il Sole 24 ORE

La Polonia, come il resto dell'Europa, non è sotto la minaccia di una nube tossica. La situazione, almeno sotto il profilo delle radiazioni radioattive, è sotto controllo anche a Khmelnytskyi. Qui, in ...Un deposito di munizioni all’uranio impoverito inviate dall’Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una “nube radioattiva” che si sta muovendo verso ...