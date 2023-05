“Nube radioattiva verso l’Europa” | cosa c’è dietro allarme Russia | l’analisi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Una. A lanciare l’è stato oggi il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Una notizia smentita dall’agenzia polacca per l’energia atomica che ha accusato le autorità russe di “disinformazione”: “Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza”.Per Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Cesi), l’di Mosca sulla“è un ulteriore segnale dell’aggressività della propaganda russa. Evidenzia, tra l’altro, una certa difficoltà perché quando l’arma diventa la bugia vuol dire che sul campo non sei particolarmente forte”.“Il tentativo dei russi è quello di far capire agli occidentali così che fornire armi all’Ucraina non solo è pericoloso, ma ...

Nube radioattiva, Mosca spaventa l'Europa ma Kiev smentisce. Ecco cosa sappiamo e cosa invece non è chiaro la Repubblica

Mentre Mosca annuncia che è stato colpito un deposito di munizioni all’uranio, dal G7 di Hiroshima si alza un grido di condanna alla Russia: “In arrivo nuove sanzioni” ...Al G7 di Hiroshima confermata l'unità dei Grandi con il via libera a nuove sanzioni per «fiaccare la macchina da guerra della Russia» e l'esortazione a Mosca a porre ...