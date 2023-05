“Nube radioattiva” | cosa c’è dietro allarme Russia | l’analisi

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Una “”, provocata dalla “distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’Occidente all’Ucraina, si sta dirigendo verso l’Europa. A lanciare l’è stato oggi il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Una notizia smentita dall’agenzia polacca per l’energia atomica che ha accusato le autorità russe di “disinformazione”: “Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza”. Per Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Cesi), l’di Mosca sullaverso l’Europa “è un ulteriore segnale dell’aggressività della propaganda russa. Evidenzia, tra l’altro, una certa difficoltà perché quando l’arma diventa la bugia vuol dire che sul campo non sei ...

Non c'è nessuna nube radioattiva scaturita dalla distruzione di un deposito di munizioni all'uranio impoverito in Ucraina in arrivo verso la Polonia e l'Unione europea. Le notizie false, diffuse nel tentativo di... Secondo Mosca, per voce di Patrushev, citato dall'agenzia Ria Novosti, un deposito di munizioni all'uranio impoverito inviate dall'Occidente sarebbe stato distrutto...

"Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva", lo scrive l'Agenzia atomica polacca sul suo sito spiegando di essere "in costante contatto con l'Agenzia…