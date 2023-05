Nordio contro la giudice no vax di Firenze

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo, ha preso in esame il caso dellano vax di, Susanna Zanda, denunciato sul Foglio lo scorso 21 marzo. Il magistrato si era rivolta al Csm per sapere se sarebbe andata ina una sanzione disciplinare qualora si fosse recata al lavoro senza green pass, utilizzando un linguaggio degno del peggior complottismo internettiano (i vacciniil Covid-19 venivano definiti “sieri sperimentali, causa di moltissimi decessi”, e il green pass uno “strumento eversivo”). Laera già nota per aver reintegrato –le pronunce della Corte costituzionale – una psicologa sospesa perché non in regola con l’obbligo vaccinale, sostenendo che i vacciniil Covid-19 “alterano il Dna” e hanno ...