“Non ne saresti uscito mai più” Fiorello spiazza su Amadeus | una situazione ‘indimenticabile’

Leggi su chenews

(Di venerdì 19 maggio 2023)ha raccontato un particolare momento vissuto da: per lo showman non ne sarebbe più, ecco l’accaduto.non sono solo due colleghi ma anche amici che hanno vissuto delle situazioni completamente inaspettate. Una in particolare riguarda una vacanza condivisa dai due artisti che ha regalato un momento che nessuno dimenticherà mai.– Ansa Foto – CheNews.itNel corso del tempo, il pubblico italiano ha conosciutoin tutta la sua essenza. Lo showman siciliano ha saputo regalare non solo sorrisi ma anche retroscena a dir poco interessanti. Uno in particolare vede come protagonista il presentatore di casa Rai,. Nello specifico, a culmine del loro ...