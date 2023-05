“Non lo doveva dire” Caso Fabio Fazio | parla Luciana Littizzetto dopo le polemiche politiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)non resta in silenzio, alla provocazionel’addio alla Rai risponde a tono e con la solita carica di ironia. La decisione, obbligata, del conduttore di lasciare la televisione di Stato40 anni e tanti programmi di successo non è stata digerita bene neppure da molti membri illustri della Rai che, a microfoni spenti, si lasciano sfuggire come l’addio dinon rappresenti un salto di qualità per l’azienda, quanto piuttosto un impoverimento. Così non la pensa un alto esponente del governo. >“Ah, è lei?”. Ecco chi è la sorella di Matteo Salvini. Mai vista? Che differenza… Un ministro, sempre sotto i riflettori (e a quanto pare anche molto appassionato di social) che non è stato mai troppo morbido con il conduttore e la sua ironica spalla, con il quale non sono mai ...