“Non la devi cacciare” Ballando con le stelle | l’appello del pubblico a Milly Carlucci

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Continua a tenere banco la prossima edizione dicon le, conche sta lavorando alacremente per farsi trovare pronta. Sarà un’estate di duro lavoro per la conduttrice Rai, che sta già ricevendo numerosi commenti da parte del. C’è chi l’ha invitata a gran voce a nonun protagonista, che appariva decisamente in bilico. Un vero e proprio appello che sta risuonando con forza. Acon leè intenzionata a proporre ancora una volta gente di qualità, affinché possa ottenere ancora una volta risultati soddisfacenti. Ma i telespettatori vogliono soprattutto che non sia mandato via un volto determinante della trasmissione di Rai1. Questo uno dei ...