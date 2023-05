Non funziona Instagram oggi 19 maggio | non si apre e altri problemi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Purtroppo in questo venerdì 19noncorrettamente, non siper nulla il social network ad alcuni utenti e ci sononell’esperienza d’uso della piattaforma. Non parliamo tuttavia di un vero e proprio down del servizio di proprietà di Meta, almeno per il momento. Chiariamo esattamente quale sia la situazione che coinvolge gli utenti italiani ma anche quelli del resto del mondo. Per un gruppo non proprio ristretto di persone nonsemplicemente perché non sil’app del social network sul proprio smartphone. In pratica, nonostante il login corretto con user name e password validi, ecco che la piattaforma restituisce un messaggio di errore. Ancora, chi invece è già ...