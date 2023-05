Non ci riusciva più Michele Serra | che cosa sa su Fabio Fazio | dietro le quinte

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ormai si parla solo dell'addio dialla Rai con il suo programma Che Tempo Che Fa che sbarca su Discovery dopo tanti anni di servizio pubblico. A Piazzapulita, Corrado Formigli mostra un video in cui Matteo Salvini spara a zero contro il conduttore appena silurato dalla tv di Stato e poi chiede il parere a, amico e autore storico del programma non più amico del governo in carica. Queste le sue parole: “La prima condizione per un professionista, per lavorare bene, è poter lavorare serenamente e lui non era più nelle condizioni di farlo. Unache non si dice abbastanza è che ci sono persone che non sono state collocate dai partiti nella tv pubblica, che hanno fatto il loro percorso, carriera, storia nella televisione per meriti professionali, perché hanno fatto il ...

Ed ecco che Matteo regala la possibilità ai suoi fan di sperare in un avvicinamento con Federica Aversano , la quale mesi fa ha abbandonato il Trono perchéa dare il meglio di sé. ......riuscendo nell'intento perché neutralizzato dalla vittima chea bloccarne il braccio'. La Procura contesta all'indagato l'aggravante di 'aver commesso il fatto approfittando di ...Peròdobbiamo commettere l'errore di pensare che Kate sia come Diana, che consapevolmentea relegare il marito in un angolo. La Seward ha chiarito: "[Kate]cercherebbe mai di ...

Tredici morti, dispersi e migliaia di sfollati RaiNews

Una lite per il parcheggio ha rischiato di finire in tragedia, nella tarda mattinata di ieri, all’incrocio tra via Santamaura e viale Vaticano, in zona Trionfale. Il conducente di una Yaris non riusci ...Per il docente della Cattolica e presidente del Mission Board Cancer della Commissione Ue "non è in discussione la qualità tecnica e professionale, ma la ...