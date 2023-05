Nikita “punge” Micol | Oriana e Giaele? Arrivano le risposte alla presunta frecciatina | ecco che sta succedendo

Non hanno due cuori e due brillantini No scherzo, scherzo Secondo il popolo dei social, le parole disarebbero una chiara frecciatina al brand di Micol Incorvaia , Oriana Marzoli e Giaele De ...(come le iniziali delle tre concorrenti del Grande Fratello Vip di quest'anno), sarebbe, quindi, il reale destinatario della frecciatina di. Non a caso, la suddetta linea produce anche giacche,...Questo il pensiero di: ' Oriana e Daniele personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia ...

Nikita "punge" Micol, Oriana e Giaele Arrivano le risposte alla frecciatina Blog Tivvù

Nikita Pelizon "punge" Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Giaele Arrivano le risposte alla presunta frecciatina: ecco che sta succedendo.Scambio di frecciatine tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, al centro le linee di abbigliamento delle rispettive influencer ...