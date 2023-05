Nicola Sguera presenta il suo libro a Colle Sannita | dove iniziò la carriera di docente

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDomani, sabato 20 maggio 2023 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Municipio disaràto ildi(che proprio a, come ricorda spesso,la suadinella scuola statale, conservandone sempre uno splendido ricordo), “Pensiero in sorgente” (Delta 3 Edizioni), che raccoglie brevi riflessioni, saggi, articoli prodotti negli anni Dieci del nuovo secolo, scanditi in quattro sezioni, seguite da scritti autobiografici e una raccolta di aforismi. Le tematiche sono quelle consuete dell’autore: il ripensamento dell’umanesimo attraverso “maestri eretici”, la necessità di una spiritualità all’altezza delle sfide del presente, ...

Giovedì 18 maggio nella libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio il docente del liceo Giannone Nicola Sguera presenta il suo ultimo testo poetico "Extravagantes", uscito nella collana di poesia ...Ultimo testo poetico di Nicola Sguera, “Extravagantes”, uscito nella collana di poesia “Billie” (dedicata alla cantante jazz Billie Holiday) della ‘round midnight edizioni, raccoglie versi che arrivan ...