Neonata di 650 grammi non trasportabile operata con successo in reparto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unadi 650, nonin sala operatoria, è stata sottoposta circa un mese fa all’ospedale di Pescara a un intervento chirurgico per una problematica intestinale acuta direttamente nell’Unità operativa complessa di Neonatologia, diretta dalla dottoressa Susanna Di Valerio. La bambina, nata prematura alla 24esima settimana di gravidanza, presentava segni di perforazione intestinale: per questo è stato necessario un intervento che l’équipe della Chirurgia pediatrica ha eseguito direttamente in Terapia intensivale, in anestesia generale. Un intervento molto delicato che, per la prima volta in 45 anni, ha previsto l’allestimento di una sala operatoria all’interno deldi Neonatologia dove la piccola è tuttora ricoverata. Tutta l’operazione è stata resa possibile grazie ...

PESCARA. Una bambina di 650 grammi, nata prematura alla 24ª settimana, è stata operata nelle scorse settimane direttamente ... Non trasportabile in sala operatoria, la neonata aveva un problema ...

L'intervento è perfettamente riuscito e la bambina ora è in condizioni cliniche stabili, anche se rimane ricoverata in terapia intensiva ...