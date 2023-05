Nel Ravennate scarseggiano cibo e acqua

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra sfollati in centri di accoglienza e residenti costretti da tre giorni a rimanere in casa, diversi comuni dei 9 che compongono l'Unione della Bassa Romagna - 100 mila abitanti in totale su circa 100 chilometri quadrati dei quali l'80-90 per cento alluvionati - hanno ora il problema...

È il sesto decesso avvenutoterritorio, dove ancora si cerca un uomo a Bagnacavallo. La procura di Ravenna ha fatto confluire in un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato le ...In alto volontari che cercano di raggiungere un allevamento nella notte, sotto il salvataggio di due cani a Russi'Ora siamo bloccati in coda sull'unica strada aperta in direzione di ...Per i mortiterritorio, sono stati aperti fascicoli in Procura. I danni causati dall' alluvione si stimano essere di miliardi di euro . Di fronte a questa situazione critica, il Governo ...

Alluvione Emilia Romagna, torna la pioggia in molte zone colpite | Le vittime salgono a 14 | Riapre l'A14 Faenza-Forlì TGCOM

Proseguono le operazioni per mettere in sicurezza la cittadinanza. Quasi 600 gli interventi dei circa 900 vigili del fuoco in campo. Oltre 700 i volontari al lavoro ...Sale anche il numero dei morti: 14. Ma ci sarebbero ancora dispersi. L’ultimo corpo è stato recuperato questa mattina a Faenza, nel ravennate: un ultra settantenne. Sulla scorta delle previsioni ...