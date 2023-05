Nel quadernino di Spalletti c’è il grande freddo con De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Non è a causa della Pec (o della mancata telefonata la sera dello scudetto) che i rapporti trae Desi sono deteriorati. È il contrario. I rapporti tra Desi sono talmente deteriorati al punto di arrivare alla Pec e alla mancata telefonata la sera dello scudetto. Lo sappiamo, è un duro colpo alla retorica infantile che da sempre accompagna le gesta degli “eroi” calcistici. Le panzane sul gruppo, sull’armonia. Con i tifosi che a ogni latitudine hanno scelto per sé il ruolo di decerebrati per cui ogni informazione scomoda viene archiviata alla voce “destabilizzatori”. Siamo in unaseconda elementare, in cui è raro rintracciare un adulto. In realtà come in ogni luogo di lavoro, le società di calcio (e spesso anche gli spogliatoi) sono luoghi di antipatie, ...