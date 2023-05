Nel pc aveva 80mila foto porno di ragazzini | arrestato trentenne di Torino

...carcere minorile di Quartucciu (Cagliari), è stato rintracciato e arrestato a Olbia dai carabinieri della compagnia di Ozieri. Durante la permanenza nell'istituto di detenzione, il ragazzo...Dopo che luipubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo 'oddio ... Io stomio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa ...A casaun archivio con 80mila immagini di minorenni . Durante la perquisizione informatica la Polizia Postale ha trovato enromi quantità di files pedopornografici, materiale fotografico ...

Lutto nel cinema: è morto l'attore austriaco Helmut Berger, scoperto e amato da Luchino Visconti RaiNews

Leggendo Batistuta. L'ultimo centravanti (66thand2nd) di Andrea Romano, giornalista, ho avuto la sensazione che Batistuta sia stato anche per scelta propria un calciatore solo. Certo, ovviamente nel r ...Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facen ...