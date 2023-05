Napoli | Spalletti va via? ADL ha già contattato Conte

Lucianoha regalato alil terzo scudetto della sua storia, ma il tecnico si prepara a dire addio al club azzurro. Il presidente De Laurentiis vorrebbe esercitare l'opzione di rinnovo ...... Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'per andare via dovrà pagare 8 milioni di penale al, non è ...La Pec è solo la conseguenza di un rapporto che di fatto non esiste. Ilcosì ha vinto. Ma Adl ha fatto i suoi conti e proverà a trattenerlo's Italian coach Lucianolooks on prior to the UEFA Champions League round of 16, second leg football match between SSCand Eintracht Frankfurt at the Diego - Maradona stadium ...

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, attraverso la trasmissione odierna di Radio Goal, ha fatto il punto sulla posizione di Luciano Spalletti: "Che io ...Marco Bucciantini rivela cosa deve essere ricostruito nel rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti.