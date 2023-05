Napoli | Spalletti pronto a salutare dopo lo scudetto? Prende quota il ritorno di Benitez | ma occhio all’opzione Conte

, dimissioni e addio a De Laurentiis Lucianoe ilpotrebbero dirsi addio al termine di una stagione incredibile che ha portato la squadra a vincere il terzo ...De Laurentiis valuta, per il dopobisognerà ripartire da un allenatore capace di difendere lo scudetto e regalare emozioni ai tifosi delCom, rivela le intenzioni di Aurelio De Laurentiis di lavorare per costruire unsempre più competitivo in Italia ed in Europa oltre a verificare la volontà didi restare all' Ombra ...

Spalletti e il rinnovo con il Napoli (che non c’è), gelo con De Laurentiis: «La cena Un ringraziamento» Corriere della Sera

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: "Credo che il match con l'Inter sia molto più importante per i nerazzurri che per il Napoli. L'Inter valu ...Credo che a nessuno faccia bene una permanenza di Spalletti o di Giuntoli: meglio che vadano via. Meglio un arrivederci con stretta di mano che un addio con spargimento di sangue. Il Napoli ha fatto ...