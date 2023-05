Napoli | Spalletti pensa alle dimissioni | i tre motivi per l'addio

Il rapporto tra Lucianoe Aurelio De Laurentiis sarebbe ai ferri corti: la cena di una settimana fa non sarebbe bastata Il rapporto tra Lucianoe Aurelio De Laurentiis sarebbe ai ferri corti, con la cena di una settimana fa che non sarebbe bastata per riallacciare i rapporti tra i due. Secondo quanto ...... ma non parla diL'agente di Kim: 'Lo United lo segue da tempo, ma fin qui zero contatti' PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto delin regalo con l'abbonamento a G ...Rosario Fiorello non sarà allo stadio Maradona per la festa scudetto del. Il conduttore e showman è stato invitato dal presidente Aurelio De Laurentiis a condurre la giornata di festa attraverso il programma Viva Rai 2 ma Fiorello ha dovuto declinare l'invito e nel ...

Spalletti-De Laurentiis, aria tesa: piace Conte, ma è una pista complicata - Sportmediaset Sport Mediaset

Mare mosso in casa Napoli. Al centro dell'attenzione c'è la questione Spalletti, che ha il merito di aver riportato ai piedi del Vesuvio lo scudetto dopo 33 anni. Ci sono però tanti dubbi sul suo futu ...Uno dei temi caldi in casa Napoli è quello legato al futuro di Luciano Spalletti, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024. Nonostante i contatti siano già stati avviati da diverse settimane, ...