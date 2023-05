Napoli | Spalletti non rinnova | a un passo dalle dimissioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) C’è aria di tempesta in casa. Come anticipato ieri da Repubblica, Lucianoha rifiutato il rinnovo automatico del contratto proposto dalla dirigenza azzurra. E c’è chi parla diormai imminenti del tecnico che ha riportato lo scudetto dopo tre anni. I rumors si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il CDS (Corriere dello Sport) annuncia che Lucianoè pronto a chiudere la sua avventura con il. Di seguito quanto riportato. 'Lucianoè pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita:, il. Un amore vero, intenso e tormentato ......i partenopei sosterranno la preparazione precampionato lì dove gli uomini dihanno posto le basi per conquistare il terzo, storico Scudetto . De Laurentiis in conferenza stampa: 'in ...... se il presidente azzurro non dovesse fare passi concreti verso l'allenatore, verrà presentata presto una lettera di dimissioni nonostante l'anno di contratto che legaal. In ...

Napoli, ecco perché Spalletti ha deciso il divorzio: è pronto a dimettersi Corriere dello Sport

NAPOLI SPALLETTI DIMISSIONI - Possibile rottura tra il Napoli e Luciano Spalletti. E dopo due stagioni, culminate con la cavalcata trionfale della ...Il Corriere dello Sport inizia a fare i possibili nomi dei sostituti di Luciano Spalletti al Napoli se non venisse trovato l'accordo con De Laurentiis.