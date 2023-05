Napoli | si ferma Kvaratskhelia | infortunio e Inter a forte rischio Recupera Mario Rui

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Osi, tocca a Kvara. Uno rientra, l’altro esce. La settimana delche porta all’impegno contro l’si era aperta con l’attacco influenzale capitato a Victor Osimhen, il quale poi si è ripreso e contro i nerazzurri ci sarà. Ora è la volta di Khvicha, che non si è allenato a Castel Volturno a causa di un trauma contusivo rimediato nell’allenamento di ieri. L’attaccante georgiano si è comunque recato al centro tecnico per svolgere un lavoro personalizzato in palestra e in campo. Dunque, con ogni probabilità, Spalletti dovrà rinunciare a Kvara per il match contro i nerazzurri. In compensoRui che è tornato in gruppo. Poi c’è Zedadka che, invece, ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra. La squadra a Castel Volturno ...