Napoli | sempre più interesse per Giuntoli | un altro club di Serie A ci prova

(Di venerdì 19 maggio 2023) La fine della stagione si avvicina e con essa si avvicina la sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi più chiacchierati del panorama azzurro non vi sono però solo calciatori, infatti risulta esserepiù calda la questione legata al direttore sportivo delCristiano. Tra i principali artefici della successo che ha portato ilpartenopeo alla conquista del terzo scudetto della sua storia, l’ex dirigente del Carpi ha dimostrato atutta la sua competenza ed è ora ambito da diversidiA e non solo. Cristiano, cambiamenti in dirigenza: la Juventus in pressing suLe grandi capacità dell’attuale direttore sportivo delhanno ...

...50 punti nella loro prima stagione assoluta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da)... Solo il(25) ha guadagnato più punti del Monza in trasferta (19) nel 2023 " i brianzoli ...... alla mia città, alla mia regione, che mi hadato la forza di coltivare sogni e passioni". ... che invece gareggiano in Serie A1 e li vedremo alla Final Six a. Qui c'è gente che per ...Più in alto,tra le ultime posizioni, anche San Bartolomeo Val Cavargna dove però il reddito ... L'Aquila 1.202esima (23.727 euro), Bari 1.363 (23.427 euro),1.826esima (22.063 euro), ...

Napoli, gelo fra Spalletti e De Laurentiis: rinnovo sempre più lontano. Cosa sta succedendo ilmessaggero.it

È una stagione indimenticabile per i tifosi del Napoli, lo scudetto torna a tingersi d'azzurro 33 anni dopo l'ultima volta. Un campionato dominato da Osimhen e compagni, un'annata che resterà nella st ...«Continua, senza sosta, la scomparsa dei più antichi negozi del Vomero, al cui posto, segnatamente nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, quasi sempre, ...