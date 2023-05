Napoli | possibile successore di Giuntoli | Le indiscrezioni di Alfredo Pedullà

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 maggio 2023), esperto di calcio mercato, svela il nome potenziale per il ruolo di direttore sportivo al, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha condiviso sul proprio sito ufficiale le sue intuizioni sulladirezione delse Cristiano, l’attuale direttore sportivo, dovesse lasciare il club. Le sue dichiarazioni sollevano alcuni nomi interessanti per unsostituto. Secondo quanto riportato da, Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente presidente dell’Empoli e del, avrebbero avuto un contatto recente per discutere di Pietro Accardi. Accardi, ex calciatore e attuale direttore sportivo dell’Empoli, è considerato ...