Napoli-Inter | si ferma Kvaratskhelia! C’è il comunicato ufficiale

(Di venerdì 19 maggio 2023)si avvicina a grandi falcate (vedi articolo). Il big match si disputerà al Diego Armando Maradona domenica pomeriggio: arrivano brutte notizie in casadal momento che Kvicha Kvaratkhelia è costretto arsi. C’è il. STOP KVARATSKHELIA ? Il, in vista del match contro l’, ha fatto riferito le ultime sull’allenamento odierno: «Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive e ...

Un record di punti che sembrava destinato a durare in eterno; l', però, non aveva fatto i ... Poteva riuscirci ilma i ragazzi di Spalletti non hanno avuto la stessa continuità di quella ...Poi un commento sulla Serie A: "È un campionato molto equilibrato,a parte. L'perde undici partite e rallenta tremendamente, il 2023 del Milan è inguardabile, la Juventus era partita ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato ...

GdS - Inzaghi scansa i cali di tensione: pronta l'Inter per Napoli (con un occhio alla Fiorentina) Fcinternews.it

19.05 13:31 - SERIE A - Inter senza sosta: nerazzurri favoriti anche al Maradona, per Milan e Juventus quote da riscatto dopo l'eliminazione europea 19.05 13:26 - SERIE A - Napoli-Inter: i nerazzurri ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.