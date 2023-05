Napoli-Inter quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Partita strana quella fra, che si disputerà alla Stadio “Maradona, domenica 21 maggio, alle ore 18.00. Tra i diversi motivi possibili, quello piùessante potrebbe essere la corsa alla vetta della classifica dei capocannonieri tra Victor Osimhen, che ha 23 reti, e Lautaro Martinez, che ne ha 20. Sarà una partita strana perché non solo l’viene dalle fatiche di Champions League, ma anche perché ilè già in vacanza, come ha dimostrato a Monza la settimana scorsa, mentre i nerazzurri devono fare un ultimo sforzo per raggiungere anche la prossima Champions League 2023-2024. Le scelte degli allenatori Per questo motivo ledei due allenatori saranno molto, in quanto fino all’ultimo ci potrebbero ...

Un record di punti che sembrava destinato a durare in eterno; l', però, non aveva fatto i ... Poteva riuscirci ilma i ragazzi di Spalletti non hanno avuto la stessa continuità di quella ...Secono quanto riportato dal sito ufficiale del, riflettori planetari accesi sullo Stadio Maradona domenica 21 maggio per. La partita, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, sarà seguita in tutto il mondo, un match che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti. In USA la gara sarà ...Leggi anche L'in finale di Champions ripaga lo scudetto regalato al Milan e la festa sotto casa al Duomo Spalletti, 'o surdato 'nnammurato di: 'Dormo sul materasso in azienda, dai ...

Metro Linea 1 attiva da Piscinola a Dante e Funicolari fino alle 2 di notte domenica 21 maggio in occasione di Napoli-Inter allo Stadio Maradona ...