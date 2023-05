Napoli-Inter planetaria! Maxi copertura mondiale della partita

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sarà unveramente planetario. Lasarà trasmessa in cinque continenti per un evento di straordinaria enfasi. Grande giornata al Maradona. La gara fra i campioni d’Italia e i finalistiChampions League sarà guardata dal mondoo. Ben cinque continenti collegati per una. Come riferisce lo stesso club azzurro, non la perderà nessuno. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Kosovo e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, ...

CLASSIFICA SERIE A:punti 83, Juventus 69,66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, .... Brutte notizie per Spalletti in vista della gara di domenica contro l'. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri .... Mentre si preparano gli ennesimi festeggiamenti per lo scudetto , i prossimi previsti il 4 giugno allo stadio Maradona , e con ancora tre partite di campionato da giocare, ildeve fare i conti con un futuro che sembra incerto più che mai. Si moltiplicano, ormai, le voci di un addio dell'allenatore Luciano Spalletti. Il silenzio del presidente De Laurentiis , che ...

Serie A: giornata cruciale per lotta Champions e salvezza. Napoli-Inter: ottava vittoria di fila per i nerazzurri... Calciomercato.com

Anche a costo di rinunciare a offerte a cui molti colleghi non avrebbero saputo dire di no. Come quando, terminato il settennato dorato in quel di San Pietroburgo, declinò le proposte di Napoli e ...L'Atalanta di Gasperini deve fare a meno del suo bomber per queste ultime tre partite, decisive perla corsa alla Champions. Duvan Zapata infatti, negli scorsi giorni aveva accusato dei fastidi che dop ...