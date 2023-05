Napoli-Inter | Metro Linea 1 e funicolari attive fino alle 2 di notte

(Di venerdì 19 maggio 2023) Secondo le informazioni riportate da Fanpage.it la1 sarà attiva da Piscinola a Dante e2 didi domenica 21 maggio in occasione della partita. La partita inizia18 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri hanno già in tasca lo scudetto tricolore, ma la sfida contro l’ha un sapore diverso. Vincere contro i nerazzurri significherebbe anche vendicare l’andata terminata 1-0 per la squadra meneghina. Il big match, che potrebbe essere seguito da tantissimi tifosi anche all’esterno dello stadio per festeggiare ancora il terzo tricolore. Per l’occasione, quindi, il Comune ha previsto il prolungamento dell’orario dei trasporti pubblici, ...

sono le squadre che hanno ricevuto meno ammonizioni di tutte: gli analisti puntano quindi su una partita da meno di quattro cartellini gialli, a 2,03.Ilper provare a battere anche l'(unica squadra della serie A che in questa stagione non ha perso con gli azzurri), i nerazzurri per continuare il loro momento magico e mettere più di un ...Un record di punti che sembrava destinato a durare in eterno; l', però, non aveva fatto i ... Poteva riuscirci ilma i ragazzi di Spalletti non hanno avuto la stessa continuità di quella ...

SNAI - Serie A: il big match è Napoli-Inter, Inzaghi favorito. Il «2» a 2,60 meglio dell'«1» a 2,75 Adnkronos

Due giorni alla sfida contro l'Inter e non arrivano grandi notizie per il Napoli. Nonostante il campionato sia ormai chiuso, Spalletti ci tiene a chiudere in bellezza. Nel match di domenica dovrà ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.