Napoli-Inter | le probabili formazioni | Spalletti lancia Elmas dal 1? | Inzaghi da spazio a Correa

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Archiviata definitivamente la brutta e allo stesso tempo inattesa sconfitta rimediata col Monza, sfida conclusasi sul risultato finale di 2-0 in favore dei brianzoli, per ildi Lucianoè giunto il momento di voltare pagina, e pensare al prossimo impegno di campionato contro l’capitanata da Simone. Sfida in programma domenica 21 maggio, alle ore 18:00, nella splendida e suggestiva cornice del Diego Armando Maradona, che si preannuncia gremito in ogni ordine di posti. A sole tre giornate dalla conclusione delle ostilità, gli azzurri guidano la testa della classifica con ben 83 punti dopo le prime 36 uscite stagionali. Un bottino a dir poco magnifico – valso la conquista del Tricolore – frutto di 26 vittorie, 5 pareggi e soltanto 4 sconfitte. E con un reparto offensivo contraddistinto da ...