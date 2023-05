Napoli-Inter | Inzaghi cambia coppia d’attacco? La probabile formazione

(Di venerdì 19 maggio 2023) InSimonepotrebbe effettuare un cambio rispetto alle coppieconsolidate. Lanerazzurra.– Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, domenica Simonepotrebbe far riposare Francesco Acerbi schierando al suo posto Stefan de Vrij. A centrocampo sicuro assente Henrikh Mkhitaryan a causa di una distrazione alla coscia, al suo posto ci dovrebbe essere Marcelo Brozovic. Sulla sinistra Robin Gosens sarebbe in vantaggio su Federico Dimarco. In attacco ci potrebbe essere un cambio rispetto alle coppie consolidate Lautaro Martinez–Edin Dzeko e Romelu Lukaku–Joaquin Correa. Infatti è possibile che il belga e l’argentino partano assieme dal 1?....

I neroverdi, dopo la sconfitta esterna per 4 - 2 contro l', sono tredicesimi con 44 punti, ... I brianzoli, dopo il successo casalingo per 2 - 0 contro il, sono noni, a pari merito col ...Luciano Spalletti verso l'addio alL'indiscrezione clamorosa arriva dal Corriere dello Sport che, all'indomani dello storico ... L'ex Roma enon ha gradito la titubanza del massimo ...Commenta per primo( domenica 21 maggio alle ore 18 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A . Spalletti non può contare sugli infortunati ...

ROMA - Lo scontro con i campioni d'Italia del Napoli arriva nel momento giusto per l'Inter, reduce dalla doppia gioia nell'Euroderby di Champions e soprattutto da cinque vittorie di fila in campionato ...Perquisizioni della Guardia di Finanza. Nel mirino anche ricevitorie compiacenti e addetti all'ingresso nello stadio complici ...