Napoli | i quattro nomi sulla lista di De Laurentiis se parte Spalletti

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lucianopotrebbe lasciare il: Aurelio Deha già scelto iche potrebbero rimpiazzarlo Si erano tanto amati, ma adesso le strade di Lucianoe delpotrebbero davvero separarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio Deavrebbe già in mente ipossibiliper rimpiazzare il tecnico di Certaldo. Isono quelli di Roberto De Zerbi, anche se sarà difficile convincerlo a lasciare il Brighton, Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione e Vincenzo Italiano. In particolare però,del numero uno deinopei, c’è ...

Luciano Spalletti potrebbe lasciare il: Aurelio De Laurentiis ha già scelto inomi che potrebbero rimpiazzarlo Si erano tanto amati, ma adesso le strade di Luciano Spalletti e delpotrebbero davvero separarsi. Secondo ...Commenta per primo Ilfa delle riflessioni per il futuro. Tema centrale: il destino di Luciano Spalletti, dato che ...i nomi fatti dal Corriere dello Sport per il successore di Spalletti, ...e Inter sono le squadre che hanno ricevuto meno ammonizioni di tutte: gli analisti puntano quindi su una partita da meno dicartellini gialli, a 2,03.

Napoli, quattro nomi per il dopo Spalletti: ci sono Conte e De Zerbi Calciomercato.com

Riccardo Bigon, ex ds del Napoli, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. “Scudetto del Napoli meraviglioso, ma non mi sento di accollarmi n ...Dopo la vittoria dello Scudetto, Spalletti potrebbe dire addio al Napoli: quali sarebbero i sostituti Tutti i nomi possibili ...