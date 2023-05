Napoli | De Laurentiis | “La città è rinata | il futuro è luminoso”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “La vittoria di questo scudetto trascende da una semplice vittoria”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio de, alla presentazione delle medaglie celebrative del terzo scudetto vinto dagli azzurri, all’IPZS. “– ha aggiunto- da troppo tempo è oppressa e piegata sul dominio degli altri, questo scudetto è la rinascita della, una grande occasione di riscatto. Tra gli Anni ’60 e ’90 abbiamo avuto il colera, il terremoto: c’è un film di Francesco Rosi dal titolo ‘Le mani sulla’. Ecco, non ci devono più essere mani sulladi. Siamo rinati e ci aspetta un”. SportFace.

C'è solo De. Manca Spalletti alla conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro, la stessa ...impugnò il microfono dicendo " faremo di tutto per riportare lo scudetto a", ......frattempo si alimentano le voci che vedono il tecnico di Certaldo lontano dalla panchina delper la prossima stagione. A quel punto, in caso di addio di Spalletti, il presidente De......Calciomercato- Secondo le ultime notizie riportate da Repubblica Spalletti può dire seriamente addio al. Il tecnico sarebbe ancora irritato dal modo in cui il presidente De...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si allontanano, in casa Napoli l’addio del tecnico dello scudetto si avvicina sempre più Il Napoli si gode uno scudetto vinto con… Leggi ...