Napoli | busta con ossa umane recapitata all' Ipogeo dei Cristallini

(Di venerdì 19 maggio 2023) Unaanonima, contenenteverosimilmentee un biglietto con la scritta "questa mandibola appartiene all'" è stataall'dei, antica necropoli di. Ad avvertire i carabinieri della Compagnia Stella, che hanno sequestrato lesu disposizione della Procura, è stato il personale dell'. Gli inquirenti hanno disposto accertamenti sulla natura dellema rimane il mistero sul significato di questa curiosa "consegna": secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una persona del quartiere che ha ritenuto di inviare all', ritenendole di valore archeologico.

