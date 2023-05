(Di venerdì 19 maggio 2023) Lo scialbo pareggio dell’ultimo turno contro il Tolosa è costato il posto a Koumbouarè, e ilquartultimo si affida al suo vice Aristouy per evitare di tornare in Ligue2 dopo 10 stagioni di massima serie. L’avversario per uno scherzo del destino è quel Der Zakarian che guidò i canarini all’ultima promozione dalla seconda serie nel lontano 2013. Il tecnico franco armeno è InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 Irlanda U17 - Galles U17 16:30 Francia U17 - Germania U17 20:00 Ungheria U17 - Polonia U17 20:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA KuPS - Lahti 2 - 0 (*) FRANCIA LIGUE 117:00 Lilla - ......00 Irlanda U17 - Galles U17 16:30 Francia U17 - Germania U17 20:00 Ungheria U17 - Polonia U17 20:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA KuPS - Lahti 13:00 FRANCIA LIGUE 117:00 Lilla - ...Per gli ospiti, invece, è ancora a rischio la permanenza in Ligue 1, con ila un solo punto di distanza. Finisce 1 - 1 trae Lorient : al 68 Faivre porta avanti gli ospiti, ...

Nantes-Montpellier (sabato 20 maggio 2023 ore 17:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Nantes et Montpellier s'affrontent ce samedi en Ligue 1 et vous pouvez découvrir les compositions officielles ci-dessous.Microsoft et nos fournisseurs tiers utilisent des cookies pour stocker et accéder à des informations telles que des identifiants uniques pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités ...