(Di venerdì 19 maggio 2023) Il campione maiorchino non sva il torneo di Parigi dal 2005, anno del primo di 14 titoli. Ora punta a tornare per la Davis. E annuncia: "Il 2024 sarà il mio ultimo anno"

"Non giocherò al Roland Garros. Non sono in grado di giocare. Non è una decisione che ho preso io, ma è una decisione che ha preso il mio ...Capitombolo fragoroso: per la prima volta dopo 18 anni, in finale al Foro non ci sarà nessuno dei due tra Novak e. A Parigi, dove di rivoluzioni ne hanno fatte di ben più importanti, la...... presenza record dei nostri portabandiera in quel di Romapossibile dall'allargamento del ...armi principali e che ad inizio 2023 si è preso comunque la soddisfazione di battere un certo Rafa...

Nadal, resa a testa alta: niente Roland Garros e un ritiro postdatato ilGiornale.it

Ha lottato per non arrendersi anche nell'inevitabile giorno della resa. E ci ha messo un «quasi», perché Rafa Nadal è sempre stato così: nessuna scusa, solo la verità. Nessun ritiro insomma, almeno ...Un'invisibile ola in forma di percettibilissimo brusio percorre le tribune del Centrale quando sugli schermi degli smartphone compare la notizia che Nadal intende tornare a giocare, o almeno ci prover ...