Nadal | la prima pagina di Marca | “Qualunque cosa tu faccia | noi ci saremo sempre”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ieri è stata la giornata di Rafael. Purtroppo non in senso positivo, dato che il campione maiorchino ha ammesso le difficoltà nel recuperare dall’ennesimo infortunio. Lo spagnolo ha dichiarato di volersi prendere alcuni mesi di stop per guarire completamente e sperare di riuscirci, in modo da poter poi tornare tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 per chiudere la sua carriera sul campo e non in una sala conferenza. Oggi è la giornata delle prime pagine. Dalla “vicinanza” mostrata da ‘’ all’Equipé che onorain forma speciale per dare la notizia della sua assenza al Roland Garros. #LaPortada @Rafael, hagas lo que hagas, aquí nos tienes para SIEMPRE pic.twitter.com/YxouKh3BGv —(@) May 18, 2023 Une terre sans son roi. La une de L'Équipe du ...

Ma Sua Maestà, per lavolta in carriera, è consapevole che il tramonto si avvicina. E così, nell'attesa conferenza stampa alla sua Accademia di Manacor, Rafa annuncia che quest'anno non ...Ecco allora lanotizia:non giocherà il Roland Garros, che è un po' come dire al Papa che non può celebrare messa. In fondo uno dei tre Papi del tennis dell'era moderna lo è stato, Rafa, ...Non essere Federer La. Rafanon è Roger Federer . Non lo è mai stato. Sembra un dettaglio, ma non lo è. Non essere Federer è stata forse la sua fortuna, di sicuro la nostra. Federer ...

Dipenderà da come risponderà il mio fisico. Riprenderò quando sentirò di poterlo fare». Ecco allora la prima notizia: Nadal non giocherà il Roland Garros, che è un po' come dire al Papa che non può ...