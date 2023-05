Mutuo a tasso variabile | quanto può aumentare

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. (Adnkronos) –, nuovi rialzi oggi sul mercato. Per ora supera quota 4,6%, ma può schizzare fino al 7,47%. Lo rileva il Codacons sulla scia della nuova stretta ai tassi di interesse da parte della Bce di ulteriori 25 punti base lo scorso 4 maggio. Per le categorie dipiù richieste in Italia e finalizzate all’acquisto della prima casa, i tassi variabili applicati dalle principali banche superano ormai abbondantemente quota 4,6%, analizza il Codacons. La migliore offerta sul mercato per un finanziamento pari a 125mila euro della durata di 25 anni, vede oggi il Taeg al 4,15%, pari ad una rata mensile di 650 euro, ma si può arrivare anche a pagare il 7,47% con una rata da 878 euro. Per da 150mila euro, sempre a 25 anni, il migliorsale al 4,19% e la rata a ...