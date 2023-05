Josècontinua a far impazzire i tifosi della Roma . Dopo aver vinto la Conference League la scorsa stagione, il tecnico portoghese ha raggiunto la finale di Europa League, grazie al pareggio ...Lele Adanii tifosi di Juventus e Roma . Al termine della serata dedicata alle semifinali di Europa e ... vista come una chiara frecciatina a José. Adani, botta e risposta con ...ROMA - Mentre tutti i tifosi della Roma chiedono loro di blindare José, capace di portare i giallorossi a giocarsi la finale di Europa League a un anno dal trionfo in Conference , i proprietari del club fanno i complimenti alla squadra per aver superato anche ...

Mourinho scatena i tifosi della Roma: il salvaschermo del telefono diventa virale Corriere dello Sport

Josè Mourinho continua a far impazzire i tifosi della Roma. Dopo aver vinto la Conference League la scorsa stagione, il tecnico portoghese ha raggiunto la finale di Europa League, grazie al pareggio m ...In Serie B si scatena una vera e propria asta per l'ultimo pupillo di Mourinho alla Roma: ecco lo scenario di mercato che interessa la Roma ...