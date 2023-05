Mou sempre più Special | nona finale europea | solo 3 meglio di lui

Il dominio del Siviglia in Europa League è frutto, soprattutto, del lavoro svolto da Emery. Il tecnico dell'Aston Villa ha disputato ben cinque finali nella competizione, delle quali tre (tutte vinte) ...La Roma si è riproposta dopo la vittoria dello scorso anno,sta facendo un grande lavoro e ... Non so se è 'il segnalui', ma solo uno che segna tantissimo e che potrà continuare a farlo ". ...Io sonostato presente e sicuramente questo per lui sarà stato importante ma ripeto i meriti sono suoi e della sua famiglia'. Agente Bove sul rinnovo: 'Ne stiamo parlando con la Roma'Diego ...

Calcio: Mou, 'ritorno in casa sempre meglio, domani sapremo se ... Il Dubbio

Il 31 maggio, contro il Siviglia, Mourinho disputerà con la Roma la sua nona finale internazionale. Nella storia delle competizioni per club, lo precedono solamente Ancelotti, Ferguson e Guardiola ...In Serie B si scatena una vera e propria asta per l'ultimo pupillo di Mourinho alla Roma: ecco lo scenario di mercato che interessa la Roma ...