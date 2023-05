Mottarone | pm | ' Tadini e Perocchio hanno nascosto problemi sulla cabina 3'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Il capo servizio della funivia delGabrielee il direttore di esercizio dello stesso impianto Enricodevono rispondere anche di falso in atto pubblico nell'inchiestatragedia del 23 maggio 2021 in cui persero la vita 14 persone. E' quanto emerge nell'atto di chiusura indagine della procura di Verbania.tenuto ad annotare "le anomalie, ie gli incidenti, precisandone le cause, gli effetti e gli interventi adottati, di qualsiasi natura (...) attestava falsamente fatti dei quali il registro giornale è destinato a provare la verità". In particolare il 18 marzo 2021 si era verificato un episodio di accavallamento della fune traentefune portante sul tratto ...