Mottarone | chiuse le indagini | “Mancati controlli sulla fune e falsificazioni nel registro”

(Di venerdì 19 maggio 2023) A distanza di due anni esatti da quel 23 maggio 2021, quandofunivia Stresa-persero la vita 14 persone a causa della caduta di una cabina, la procura di Verbania ha chiuso l’indagine per 8 delle 14 persone e società indagate. Per tutte si profila una richiesta di rinvio a giudizio: si tratta di due società – Ferrovie dele Leitner, incaricata della manutenzione – e sei persone. Per la prima azienda sono indagati: Luigi Nerini, titolare, Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, e Gabriele Tadini, capo servizio. Per Leitner sono indagati: Anton Seeber, presidente del Cda, Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. Per i 6 tecnici sotto indagine, ai quali le aziende avevano affidato i, è stata chiesta l’archiviazione. Dai primi ...