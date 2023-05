Moschino Menswear La collezione Resort 2024 tripudio di stile e audacia

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Abiti che parlano di fiori e di contrasti, estro e classicismo. La nuovaè una sorpresa inaspettata. Dopo l’addio a marzo del direttore creativo Jeremy Scott, che ha tenuto il timone del brandper 10 anni, si era incerti per le sorti di unapriva di leader. Ma ovviamente, e per fortuna, non è sempre detto che una barca senza capitano navighi in acque sbagliate, anzi. Lafirmataci è piaciuta eccome. Un ensemble puro di follia, che ha trasmesso nel tempo l’ex direttore creativo, + una manciata di ironia e allure, intrisi da sempre nel marchio....