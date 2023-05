(Di venerdì 19 maggio 2023) Undiall'inviate dall'Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una «...

...è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una "radioattiva" ... Negli ultimi giorni, secondo le informazioni fornite dal ministero della Difesa di, si sono ...19 mag 12:47: "Distrutte munizioni di uranio,verso l'Europa" Un deposito di munizioni all'uranio impoverito inviate dall'Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e, come ......è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una "radioattiva" ... Ucraina,: "Bombardato deposito di munizioni all'uranio impoverito". Le prime notizie Patrushev ...

Allarme da Mosca: "Nube radioattiva verso l'Europa". Ma la Polonia smentisce: "Notizie false" RaiNews

Un deposito di munizioni all'uranio impoverito inviate dall'Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una "nube radioattiva" che ... dal ministero della ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 450. Secondo Mosca un deposito di munizioni all’uranio impoverito arrivate dall'Occidente è stato distrutto, e ora una "nube radioattiva" si muove verso l'Europa: ...